Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

Избавляться от пенсионеров-педагогов и сейчас запрещено, но в школах на это, бывает, не обращают внимания.

Повышение пенсионного возраста сможет пресечь случаи увольнения педагогов только на основании «преклонных лет». На такую деталь в разговоре с корреспондентом ИА «Политика сегодня» обратила внимание руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова.

По закону, пенсионный или предпенсионный возраст педагогов не может являться основанием для увольнения учителей. Это оговорено в Трудовом кодексе. Однако на деле немало случаев, когда в ситуации конкуренции с молодыми работниками старшее поколение вынуждали покинуть занимаемую должность. Например, так произошло в школе №534 в Выборгском районе Петербурга, где 65-летнему директору в 2011 году указали на дверь, в Чувашии в 2007 году и вовсе директор сельской школы в Янгильдино росчерком пера уволил сразу девять педагогов пенсионеров. А потом, когда суд отменил приказ, не торопился восстанавливать учителей.

«Любые разговоры работодателя о том, что учитель должен освободить место в силу возраста, закончатся ничем, если педагог проявит стойкую позицию, позицию самозащиты, обращения в профсоюз. Но у нас часто учитель встает в позицию пассивную», — с сожалением отметила Иванова.

Подчинение учителей воле руководства понять можно: как после конфликта оставаться работать в коллективе? Повышение пенсионного возраста позволит опытным педагогам продолжать работать, не боясь, что их могут в любой момент «подвинуть», отдавая предпочтение более молодым кадрам.

«Если законодательно будет установлен пенсионный возраст 63 года для женщин и 65 лет для мужчин, то тогда право человека на сохранение работы как минимум должно продолжаться. Еще раз подчеркну, что сейчас оснований для того, чтобы увольнять педагогов -пенсионеров, нет,» — заметила глава московского профсоюза.

При этом Иванова обратила внимание на момент, который нужно проработать при пенсионном маневре.

«Учителя имеют педагогическую пенсию, когда человек уходит не по старости, а из-за условий труда. При обсуждении пенсионной реформы возникает вопрос, а как она будет регулироваться? Главное, чтобы учителя не потеряли право на такую пенсию», - подчеркнула Марина Иванова.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил предложения правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Кабмин предлагает с 2019 года постепенно повышать трудоспособный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, что должно привести к росту пенсионных выплат. Увеличение будет происходить постепенно: в течение десяти лет для мужчин и 16 лет - для женщин.

Теперь предложение кабмина рассмотрит Госдума. Ранее спикер Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента не будет торопиться при обсуждении законопроекта.