Мы в соц.сетях:
Четыре новых депо появятся в метро Москвы

Четыре новых депо появятся в метро Москвы

 Столичным врачам выдали электронные планшеты

Столичным врачам выдали электронные планшеты
Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

 Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине
Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

 Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»

Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»
Четыре новых депо появятся в метро Москвы

Четыре новых депо появятся в метро Москвы

 Столичным врачам выдали электронные планшеты

Столичным врачам выдали электронные планшеты
Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

 Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине
Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

 Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»

Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»
10:22   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
69

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Киев планирует с 15 июня по 1 августа открыть 56 визовых центров за рубежом, передает департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины реализует комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, которые хотят прилететь в страну. Украинские визовые центры откроют в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

По информации ведомства, россиянам помогут оформить разрешение на въезд на Украину в восьми визовых центрах. Иностранцы подадут документы для оформления украинских виз и, по желанию, получат ряд дополнительных услуг — изготовление фото, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование.

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Визовые центры помогают заявителям, а непосредственное решение об оформлении или отказе в визе принимают украинские консулы в заграничных дипломатических учреждениях. МИД модернизирует существующие визовые процедуры в соответствии с мировыми стандартами и открывает Украину миру.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #общество #виза
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500 Россия
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России совместно работать над оружием новейшего поколения.
9:28   14 Июня 2018
66
Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным Россия

Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным

8:19   14 Июня 2018
49
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия

Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

17:31   13 Июня 2018
135
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

14:17   13 Июня 2018
274
Самое читаемое
РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 Скончался Станислав Говорухин

Скончался Станислав Говорухин

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме