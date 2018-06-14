Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Киев планирует с 15 июня по 1 августа открыть 56 визовых центров за рубежом, передает департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины реализует комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, которые хотят прилететь в страну. Украинские визовые центры откроют в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

По информации ведомства, россиянам помогут оформить разрешение на въезд на Украину в восьми визовых центрах. Иностранцы подадут документы для оформления украинских виз и, по желанию, получат ряд дополнительных услуг — изготовление фото, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование.

Визовые центры помогают заявителям, а непосредственное решение об оформлении или отказе в визе принимают украинские консулы в заграничных дипломатических учреждениях. МИД модернизирует существующие визовые процедуры в соответствии с мировыми стандартами и открывает Украину миру.