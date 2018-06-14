Медведев: В пенсионной системе назрели изменения

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в пенсионную систему необходимо вносить изменения.

Обращаясь членам правительства на заседании в четверг Медведев сказал:

«Мы с вами все понимает, что эти изменения необходимы, они назрели».

В последнее время на уровне правительства, обеих палат парламента, общественных организаций все более активно обсуждается вопрос о возможном повышении пенсионного возраста российских граждан. К единому мнению политики пока не пришли. Например, спикер совета Федерации Валентина Матвиенко не так давно заявила, что согласна с идеей повышения пенсионного возраста. Такого же мнения придерживается глава сбербанка Герман Греф. Зато депутаты нижней палаты парламента не единодушны. Кто-то «за», кто-то «против». Так, например, депутат от КПРФ Михаил Щапов назвал эту идею циничной.