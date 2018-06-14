Минэкономразвития выступило против запрета «дешевых сигарет»

Министерство экономического развития считает идею о запрете продажи сигарет ниже максимальной розничной цены экономически нецелесообразной, пишет «Коммерсант».

Минэкономиразвития подготовило отрицательный отзыв на законопроект о запрете продажи сигарет дешевле максимальной розничной цены. Речь идет о поправках к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма».

Министерство считает такую инициативу экономически нецелесообразной. Как отмечают эксперты, существенная разница в уровне доходов населения в различных субъектах федерации делает практически невозможной реализацию товара по одной и той же цене. Кроме того, инициатива подвергает риску доступность легальной табачной продукции, что приведет к росту теневого экономического сектора и снизит налоговые поступления в бюджет.

В ведомстве подчеркнули, что существующий механизм, регулирующий максимальный и минимальный порог цены на сигареты является эффективным инструментом регулирования стоимости табачной продукции, способствующим снижению потребления табака среди населения.