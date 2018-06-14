Более 20 человек выдвинули кандидатами на выборах глав регионов РФ

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что более 20 человек будут баллотироваться на губернаторских выборах 9 сентября.

Всего выдвинуто 22 кандидатуры. Среди них четыре действующих руководителя регионов. Они уже предоставили все необходимые документы, подтверждающие их выдвижение. Теперь им необходимо подготовить пакет документов для регистрации.

Ранее Булаев сообщил, что этим летом избирательные кампании пройдут во всех субъектах РФ, кроме Марий Эл. Они охватят более 50 процентов всех избирателей страны. Это около 63 миллионов россиян.