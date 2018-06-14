Мы в соц.сетях:
Четыре новых депо появятся в метро Москвы

Четыре новых депо появятся в метро Москвы

 Столичным врачам выдали электронные планшеты

Столичным врачам выдали электронные планшеты
Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

 Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине
Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

 Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»

Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»
Четыре новых депо появятся в метро Москвы

Четыре новых депо появятся в метро Москвы

 Столичным врачам выдали электронные планшеты

Столичным врачам выдали электронные планшеты
Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ

 Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине
Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

 Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»

Американские СМИ обвинили спецпрокурора Мюллера в пиаре на «российском деле»
12:48   14 Июня 2018
Россия
62

Кремль ведет переговоры с Пхеньяном и Вашингтоном — Рябков

Кремль ведет переговоры с Пхеньяном и Вашингтоном — Рябков

Россия контактирует с КНДР и США, контакты поддерживаются и по линии состоявшегося саммита лидеров КНДР и США, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, один из высокопоставленных руководителей КНДР в настоящий момент находится в Москве. Кремль получает информацию от разных источников, дефицита в материалах нет, подчеркнул Рябков. Он отметил, что для составления мнения об итогах сингапурской встречи глав США и КНДР требуется время.  

Дипломат считает, что основное внимание сейчас уделяется именно этой теме. Он выразил надежду на активную денуклеаризацию Северной Кореи и добавил, что для этого необходима организация коллективной системы безопасности и стабильности на территории северо-восточной Азии.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #кндр #политика #трамп #рябков #саммит #ким чен ын #мид рф #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500 Россия
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России совместно работать над оружием новейшего поколения.
12:28   14 Июня 2018
66
Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным Россия

Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным

11:19   14 Июня 2018
49
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия

Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

20:31   13 Июня 2018
135
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

17:17   13 Июня 2018
274
Самое читаемое
РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 Скончался Станислав Говорухин

Скончался Станислав Говорухин

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме