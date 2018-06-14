Кремль ведет переговоры с Пхеньяном и Вашингтоном — Рябков

Россия контактирует с КНДР и США, контакты поддерживаются и по линии состоявшегося саммита лидеров КНДР и США, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, один из высокопоставленных руководителей КНДР в настоящий момент находится в Москве. Кремль получает информацию от разных источников, дефицита в материалах нет, подчеркнул Рябков. Он отметил, что для составления мнения об итогах сингапурской встречи глав США и КНДР требуется время.

Дипломат считает, что основное внимание сейчас уделяется именно этой теме. Он выразил надежду на активную денуклеаризацию Северной Кореи и добавил, что для этого необходима организация коллективной системы безопасности и стабильности на территории северо-восточной Азии.