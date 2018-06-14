Рябков: Саммит Путина с Трампом не состоится при отсутствии конкретных предложений

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что саммит на высшем уровне РФ-США пока не планируется, по данному вопросу нет подвижек.

На вопросы журналистов дипломат ответил, что пока никаких новостей нет и отметил, что данная тема мгновенно становится популярной, «как по мановению волшебной палочки». Он рассказал, что в Москве ведутся работы по формированию позитивной содержательной части, чтобы мероприятие прошло успешно. Так он ответил на вопрос о том, какие существуют перспективы встречи российского лидера с Трампом.

Помимо этого Рябков подчеркнул, что Кремль не допустит, чтобы саммит состоялся без «внятной повестки дня, конкретных предложений и конкретного представления о дальнейших действиях при непредсказуемых решениях США».