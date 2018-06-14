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12:27   14 Июня 2018
Россия
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Песков: Россиянки сами решат, вступать ли в интимные связи с иностранцами

Песков: Россиянки сами решат, вступать ли в интимные связи с иностранцами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по делам семьи Тамары Плетневой.

Накануне депутат в эфире «Говорит Москва» призвала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу. Особенно это касается людей другой расы. Плетнева считает, что такое поведение грозит воспитанием детей в неполных семьях. Политик напомнила об опыте Олимпиады 1980 года в СССР.

Представитель Кремля считает, что россиянкам по силам самим решить, нужны ли им эти интимные связи или нет. Песков также обратил внимание на надпись «Скажи нет расизму», расположенную снизу паспорта болельщика. Слоган лучшим образом характеризует атмосферу праздника, считает Песков. Пресс-секретарь добавил, что новость об интимной связи не достойна претендовать на статус главной.

«Это не относится к компетенции президента», — подчеркнул Песков.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #песков #политика #чм-2018 #чм #чм 2018 #плетневая #интимные связи с иностранцами
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