В Кремле сообщили, что глава государства Владимир Путин приказал реорганизовать управление по внутренней политике, возложив на него в том числе вопросы местного самоуправления.

Теперь, согласно указу, управление по внутренней политике будет выявлять приоритеты в области развития местного самоуправления, искать варианты для усовершенствования организации местного самоуправления, а также обеспечивать взаимодействие президента с областными органами.

Начальником управления по внутренней политике сейчас является Андрей Ярин.