Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности
Источник ИА «Политика сегодня» сообщил предварительную причину смерти и российского актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Станислава Говорухина.
Предварительно, Говорухин мог умереть на 83-м году жизни от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности. Режиссер скончался в клиническом санатории «Барвиха» в четверг, 14 июня.
#Заседание: В Государственной Думе почтили минутой молчания память Станислава Говорухина. "После тяжелой, продолжительной болезни скончался наш коллега Станислав Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Вячеслав Володин— Государственная Дума (@dumagovru) June 14, 2018