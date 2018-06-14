Говорухин мог скончаться от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности

#Заседание: В Государственной Думе почтили минутой молчания память Станислава Говорухина. "После тяжелой, продолжительной болезни скончался наш коллега Станислав Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Вячеслав Володин