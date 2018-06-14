Упреки политиков в адрес России отошли на второй план на фоне ЧМ-2018

В Кремле считают, что открытие в Москве Чемпионата мира по футболу отодвинуло на второй план политические и другие не имеющие отношения к спорту упреки в адрес России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все эти упреки в адрес России не имеют никакого отношения к Чемпионату мира, — подчеркнул Песков. — Это совершенно разные измерения. Сейчас главное — это измерение футбола».

Ранее сообщалось, что Путин намерен встретиться с лидерами государств, которые посетят Россию во время проведения Мундиаля. Среди гостей, которые попадут на прием к президенту, лидеры Парагвая Панамы, Киргизии, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.