Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Говорухина — Кремль

Российского лидера и кинорежиссера объединяла дружба, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Владимирович, как и все россиянине, глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Путин считает Говорухина — гениальным режиссером, который был активным и уважаемым общественным деятелем.

Станислав Говорухин имел точку зрения на то, как должны обстоять дела в РФ, и не только отстаивал мнение, но и активно участвовал в жизни страны. Путин уважал Говорухина, заключил Песков.