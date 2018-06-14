Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Говорухина — Кремль
Российского лидера и кинорежиссера объединяла дружба, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Владимирович, как и все россиянине, глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Путин считает Говорухина — гениальным режиссером, который был активным и уважаемым общественным деятелем.
Станислав Говорухин имел точку зрения на то, как должны обстоять дела в РФ, и не только отстаивал мнение, но и активно участвовал в жизни страны. Путин уважал Говорухина, заключил Песков.
#Заседание: В Государственной Думе почтили минутой молчания память Станислава Говорухина. "После тяжелой, продолжительной болезни скончался наш коллега Станислав Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Вячеслав Володин— Государственная Дума (@dumagovru) June 14, 2018