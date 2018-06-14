Путин встретится с лидерами стран, прибывшими на открытие ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 14 июня встретится с главами государств, которые приехали на открытие мундиаля.

На прием к президенту попадут его коллеги из Парагвая, Киргизии, а также председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. Кроме того, Путин встретится с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, который вчера посетил концерт, приуроченный к старту чемпионата мира, на Красной площади.

Перед тем, как отправиться на «Лужники», Путин сегодня пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В переговорах также примут участие министры энергетики двух стран Александр Новак и Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.