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12:13   14 Июня 2018
Россия
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Путин встретится с лидерами стран, прибывшими на открытие ЧМ-2018

Путин встретится с лидерами стран, прибывшими на открытие ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 14 июня встретится с главами государств, которые приехали на открытие мундиаля.

На прием к президенту попадут его коллеги из Парагвая, Киргизии, а также председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. Кроме того, Путин встретится с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, который вчера посетил концерт, приуроченный к старту чемпионата мира, на Красной площади.

Перед тем, как отправиться на «Лужники», Путин сегодня пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В переговорах также примут участие министры энергетики двух стран Александр Новак и Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #чм-2018 #чм #чм2018
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