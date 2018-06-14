Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России совместно работать над оружием новейшего поколения.

Говорить о российско-турецкой совместной работе по созданию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) последнего поколения С-500 преждевременно. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Корреспонденту ИА «Политика Сегодня» он прокомментировал инициативу руководства Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил России совместно производить ЗРК С-500.

«Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Швыткин подчеркнул, что Турция - это член НАТО.

«К великому сожалению НАТО занимает деструктивную позицию по отношению к нашей стране. С-500 — это зенитно-ракетный комплекс новейшего поколения. Неправильно, если страна блока НАТО будет участвовать в его создании. У нас достаточно своих умов, сил и средств, чтобы создавать такие ракетные комплексы самостоятельно», — заявил депутат.

В конце прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по ЗРК С-400. Две батареи комплексов Анкара приобретает за 2,5 миллиарда долларов. Стороны договорились о сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.