Закон о нулевой ставке НДС для драгметаллов из лома приняли в Госдуме

Закон принят в третьем чтении. Налогоплательщики получили право применить нулевую ставку по НДС при продаже драгоценных металлов Центробанку России, Госфонду драгметаллов и местным фондам.

В документе отмечается, что речь идет о тех налогоплательщиках, кто реализует драгметаллы из лома и отходов без лицензии.

Согласно постановлению пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ нулевую ставку НДС ранее могли применять лица, имеющие соответствующую лицензию на использование недр. На других льгота не распространялась. В пояснительной записке отмечается, что такие правила нарушали принцип равенства налогообложения.