Потерпевший крушение в Волгограде катамаран не входил в реестр ГИМС — МЧС

На борту столкнувшегося с баржей на Волге катамарана были размещены недействительные номера. На момент крушения судно уже не числилось в реестре госинспекции по маломерным судам (ГИМС). Об этом сообщили в МЧС РФ в четверг.

Ранее ведомство сообщало, что катамаран получил положительное заключение о пригодности к эксплуатации, но в 2017 году был исключен из реестра ГИМС на основании заявления собственника, где указывалось, что катамаран планируется использовать в коммерческих целях.

В МЧС отметили, что после снятия с учета до 11 июня 2018 года судно в акваторию Волги не выходило. Факторами, которые поспособствовали трагедии, по мнению представителей ведомства, стали отсутствие у судоводителя права управления такими судами, используемыми в некоммерческих целях, отсутствие у судна госрегистрации, а также выпуск незарегистрированного маломерного судна со стоянки.

До ЧП катамаран располагался на базе для маломерных судов «Волжский ветер» в 2,5 километрах ниже по течению от места трагедии на правом берегу Волги. База была освидетельствована центром ГИМС по Волгоградской области 27 апреля. По результатам освидетельствования «Волжскому ветру» было выдано разрешение на эксплуатацию. Однако во время освидетельствования расположенных на базе маломерных судов не было выявлено незарегистрированных катамаранов.

В минувший понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда баржи столкнулась с катамараном, на борту которого находились 16 человек. В результате погибли 11 человек. Пятеро были спасены. Правоохранительные органы задержали владельца лодочной станции, из которой вышел катамаран. По версии СК, 47-летний гендиректор ООО «Пристань» не предотвратил выход катамарана судна в акваторию Волги.