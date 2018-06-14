Для жителей Новой Москвы построят 20 станций метро — Жидкин

Протяженность городской подземки Троицкого и Новомосковского административных округов увеличится на 70 километров, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, на базе станции «Столбово» построят крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Сокольническую и новую линию, проходящую от МЦК. Осенью в Новой Москве заработает западная конечная станция Солнцевской линии «Рассказовка», расположенная в поселении Внуковское.

Владимир Жидкин рассказал «Вечерней Москве», что к концу 2018 года достроят станции «Прокшино», «Ольховая», «Филатов луг» и «Столбово». После 2020 года от «Столбово» протянут линию до Троицкого административного округа Москвы с шестью станциями.