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12:10   14 Июня 2018
Россия
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Для жителей Новой Москвы построят 20 станций метро — Жидкин

Для жителей Новой Москвы построят 20 станций метро — Жидкин

Протяженность городской подземки Троицкого и Новомосковского административных округов увеличится на 70 километров, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Для жителей Новой Москвы построят 20 станций метро — Жидкин

По его словам, на базе станции «Столбово» построят крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Сокольническую и новую линию, проходящую от МЦК. Осенью в Новой Москве заработает западная конечная станция Солнцевской линии «Рассказовка», расположенная в поселении Внуковское.

Для жителей Новой Москвы построят 20 станций метро — Жидкин

Владимир Жидкин рассказал «Вечерней Москве», что к концу 2018 года достроят станции «Прокшино», «Ольховая», «Филатов луг» и «Столбово». После 2020 года от «Столбово» протянут линию до Троицкого административного округа Москвы с шестью станциями.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #метро #общество #новая москва #жидкин
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