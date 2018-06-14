«Расследование» команды специального прокурора Роберта Мюллера в отношении компании Concord Management напоминает попытку сокрытия доказательств по делу о «российском следе» в американских выборах, заявил американский журналист Раш Лимбо.

Журналист сомневается, что обвинение располагает какими-либо доказательствами «вмешательства» Кремля в выборы. По его словам, Мюллер начал расследование в отношении 13 российских граждан и трех юридических лиц исключительно для поднятие собственного статуса и самопиара, пишет Федеральное агентство новостей.

«Желание Мюллера скрыть материалы дела от подозреваемых свидетельствует о том, что команда прокурора не готова к полноценному судебному разбирательству», — подчеркнул Лимбо.

Лимбо заявил, что расследование Мюллера «извращает американскую судебную систему и выставляет ее бессильной в глазах общественности».

Ранее адвокаты российской компании Concord Management and Consulting потребовали от властей США предоставить доступ к документам, которые послужили основанием для начала расследования о вмешательстве российских компаний и граждан во внутреннюю политику США. В свою очередь, команда Мюллера отказалась предоставить доступ документации, объяснив решение необходимостью скрыть «методы работы по сбору разведывательной информации».

Напомним, одна из главных норм правовой системы США состоит в предоставлении ответчику полного доступа к доказательной базе дела, направленного против него.

«Адвокаты Concord Management не настаивали на публичном разглашении информации. Они воспользовались Федеральным Уголовно-процессуальным кодексом так, чтобы получить доступ к документации, которая полагается их клиентам по закону, в соответствии с Конституционным правом и юридическим обычаем. Российские адвокаты эффективно используют американское законодательство», — заявили сотрудники юридического портала Law and Crime.

Ранее недовольство работой команды спецпрокурора высказал президент США Дональд Трамп. Американский лидер обвинил Мюллера в «охоте на ведьм» и напомнил, что все «доказательства» о вмешательстве Москвы в избирательный процесс взяты из поддельного досье, создание которого финансировала команда Хиллари Клинтон — политического оппонента Трампа на выборах.

Глава Соединенных Штатов также напомнил о том, что расследование «российского дела» обошлось американскому бюджету в 4,5 миллионов долларов. По словам Трампа, эти средства можно было потратить с большей пользой: например, направить на борьбу со стрельбой в американских школах.

Американский президент также высмеял позицию Демократической партии, которая, по его мнению, пытается возложить ответственность за проигранные выборы на «российских троллей». Трамп уверен: каждое нелепое заявление стороны обвинения доказывает несостоятельность работы, проводимой командой Мюллера.

После президентских выборов 2016 года в США, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс. Расследование «российского следа» в американской внутренней политике поручили пецпрокурору Роберту Мюллеру. Он обвинил 13 граждан России и три юридических лица в сговоре против США и мошенничестве.