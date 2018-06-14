Более шести тысяч избирательных компаний пройдут перед выборами 9 сентября

Предвыборные мероприятия завершатся в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Избирательные компании пройдут во всех субъектах РФ, кроме Марий Эл. Охват составит более 50% всех избирателей страны.

Довыборы в Госдуму состоятся 9 сентября. Прямые выборы глав областей пройдут в 22 субъектах. Булаев отметил, что всего распределят 31 тысячу мандатов разных уровней. В список избирателей попадут около 63 миллионов граждан России.