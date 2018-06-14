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11:58   14 Июня 2018
Россия
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Полностью исключить появление новых государств с ядерным потенциалом нельзя — Рябков

Полностью исключить появление новых государств с ядерным потенциалом нельзя — Рябков

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков подчеркнул, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) особенно важен в сложившейся обстановке, когда нереально полностью исключить вероятность появления стран с ядерным потенциалом.

По словам Рябкова, без действия ДНЯО, к сегодняшнему дню могло возникнуть около 50 стран с ядерным оружием. Невзирая на то, что обещать полное исключение возникновения нового ядерного государства невозможно, без договора ситуация была бы много хуже, объяснил дипломат.

Современные условия крайне осложнены, на ситуацию внутри ДНЯО оказывает значительное влияние международная повестка дня, отметил Рябков.

Соответствующее заявление прозвучало во время приуроченной к 50-летнему юбилею со дня подписания документа конференции «Достижения, вызовы и перспективы». Политик сожалеет, что к юбилею альянса противоречия между его участниками возрастают, а условия для работы осложняются еще больше.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #рябков #мид рф #ядерное оружие #дняо
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