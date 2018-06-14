РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

СМИ должны будут отменить все развлекательные передачи 22 июня, в День памяти и скорби. В России в этот день отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны.

В ведомстве уточнили, что развлекательные программы сочетают в себе «юмор, азарт, легкость, получение удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта». К ним относятся различные представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы.

При этом трансляция утренних и вечерних шоу разрешена, если в них нет откровенно развлекательного контента.

За нарушение указа последует ответственность, предусмотренная законодательством.