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11:22   14 Июня 2018
Россия
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Москалькова передала омбудсмену Рады список заключенных на Украине россиян

Москалькова передала омбудсмену Рады список заключенных на Украине россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой обращение с просьбой помочь в организации посещения 34 граждан РФ, заключенных на территории Украины. Об этом российский омбудсмен рассказала на пресс-конференции.

По ее словам, уполномоченные по правам человека двух стран — Москалькова и Денисова — обменялись списками заключенных россиян и украинцев, в каждом из которых по 34 имени. Российский омбудсмен планирует посетить редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, кинорежиссера Олега Сенцова, Елену Одновол, Валерия Болдырева, Владимира Суханова, Игоря Кимаковского и многих других граждан РФ, которые осуждены или арестованы на Украине.

Москалькова передала омбудсмену Рады список заключенных на Украине россиян

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о том, что омбудсменам двух стран будут предоставлена возможность посетить заключенных на территории двух стран. Позднее Денисова заявила, что намерена приехать в Россию в субботу. Москалькова собирается посетить Украину в начале следующей недели.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #украина #москалькова #общество #заключенные #денисова
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