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Россия
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МИД РФ призвал воздерживаться от провокаций в вопросе Корейского полуострова

МИД РФ призвал воздерживаться от провокаций в вопросе Корейского полуострова

Нельзя упускать возможность наладить диалог, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, нужно воздерживаться от провокационных действий, не выдвигать ультимативные и невыполнимые требования. Будет большой ошибкой в очередной раз упустить возможность наладить регулярный диалог по ядерной проблеме Корейского полуострова, объяснил замглавы МИД РФ.

МИД РФ призвал воздерживаться от провокаций в вопросе Корейского полуострова

Сергей Рябков добавил, что такая возможность появилась благодаря конструктивному настрою Пхеньяна и Сеула, поэтому ядерное разоружение Корейского полуострова нужно поддержать и воздержаться от провокаций. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #кндр #корейский полуостров
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