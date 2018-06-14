МИД РФ призвал воздерживаться от провокаций в вопросе Корейского полуострова

Нельзя упускать возможность наладить диалог, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, нужно воздерживаться от провокационных действий, не выдвигать ультимативные и невыполнимые требования. Будет большой ошибкой в очередной раз упустить возможность наладить регулярный диалог по ядерной проблеме Корейского полуострова, объяснил замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков добавил, что такая возможность появилась благодаря конструктивному настрою Пхеньяна и Сеула, поэтому ядерное разоружение Корейского полуострова нужно поддержать и воздержаться от провокаций.