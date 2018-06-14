МИД РФ призвал воздерживаться от провокаций в вопросе Корейского полуострова
Нельзя упускать возможность наладить диалог, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, нужно воздерживаться от провокационных действий, не выдвигать ультимативные и невыполнимые требования. Будет большой ошибкой в очередной раз упустить возможность наладить регулярный диалог по ядерной проблеме Корейского полуострова, объяснил замглавы МИД РФ.
Сергей Рябков добавил, что такая возможность появилась благодаря конструктивному настрою Пхеньяна и Сеула, поэтому ядерное разоружение Корейского полуострова нужно поддержать и воздержаться от провокаций.
????????????????Приветствуем проведение переговоров Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и Президента США Д.Трампа 12 июня в Сингапуреhttps://t.co/SQg6M2k7pJ pic.twitter.com/UbumwFCrXC— МИД России ???????? (@MID_RF) June 12, 2018