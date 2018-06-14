Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram в России

Апелляция юристов мессенджера отклонена, Мосгорсуд оставил постановление о блокировке без изменений.

Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-службу суда.

Теперь решение о блокировке Telegram официально вступило в законную силу, однако исполнять его Роскомнадзор начал сразу после решения суда первой инстанции.

По словам адвокатов мессенджера, приказ ФСБ о запрете Telegram принят неуполномоченным органом с превышением полномочий. Защита настаивает, что внесудебный способ получения контроля за перепиской «неопределенного круга лиц» угрожает конституционным правам граждан.

ФСБ и Роскомнадзор, напротив, уверены: отказ руководства мессенджера соблюдать закон вредит безопасности россиян. C помощью Telegram террористы координируют деятельность, заявили спецслужбы. Заявление Telegram о технической невозможности предоставления ключей для дешифровки сообщений, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, в связи с иском Роскомнадзора. Из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи для шифрования, суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь апелляции. 16 апреля началась блокировка мессенджера.