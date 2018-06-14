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11:26   14 Июня 2018
Россия
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Законопроект о пенсиях могут внести в Госдуму 14 июня

Законопроект о пенсиях могут внести в Госдуму 14 июня

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что законопроект о повышении пенсионного возраста в России могут внести на обсуждения в Госдуму 14-15 июня.

Он подчеркнул, что, судя по практике принятия предыдущих изменений в пенсионной сфере, этот проект закона будет жестким. Ко второму чтению депутаты, скорее всего, постараются его «смягчить».

Ранее сообщалось, что правительство намерено рассмотреть законопроект о пенсиях 14 июня. Напомним, на сегодняшний день пенсионный возраст мужчин начинается с 60 лет, женщин — с 55 лет.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума не будет торопиться с рассмотрением проекта и нарушать порядок. Летом состоится обсуждение, а в сентябре — подготовка ко второму чтению.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #законопроект #пенсионный возраст
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