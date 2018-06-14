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Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным

Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным

Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м году жизни.

Известный режиссер Владимир Бортко узнал о смерти коллеги Станислава Говорухина от корреспондента ИА «Политика Сегодня». 

«Спасибо, что сообщили. Я сейчас в Москве, не знал об этом», — сказал режиссер.

Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным

На пленарном заседании Госдумы 14 июня спикер Вячеслав Володин сообщил о кончине председателя комитета Госдумы по культуре. По его данным, Говорухин умер в 10.37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни. Бортко, занимавший должность заместителя главы комитета, сказал, что был горд работать с таким человеком.

«Для меня было честью работать вместе с Говорухиным», — сказал Бортко.

Говорухину было 82 года. Он снял более 20 фильмов, среди которых : «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и другие. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #станислав говорухин #владимир бортко
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