ФОМ: Россияне считают курортный сбор значительной тратой для семейного бюджета

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос и выяснил, что большинство россиян считают, что курортный сбор в 30-50 рублей за сутки бьет по семейному бюджету, сообщает РИА Новости.

Курортный сбор - это посуточная плата за семейную поездку на отечественные курорты. Данные исследования показали, что свыше половины граждан РФ (51%), сочли выплату 30-50 рублей значительной. Однако 8 процентов россиян не смогли ответить на вопрос, бьет ли по бюджету оплата сбора и 41 процентов заявили, что трата несущественная.

На вопросы ФОМ ответили полторы тысячи респондентов, исследование проводилось на территории 53 субъектов в период со 2 по 3 июня.

Закон «проведения эксперимента развития курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» вступил в действие с июля прошлого года. Совершеннолетние граждане обязуются оплачивать при остановке в гостинице свыше суток. Сумма курортного сборы лимитирована: она не может превышать 100 рублей, на период 2018 года максимальная оплата ограничена 50 рублями.