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Россия
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МИД РФ: Россия исполняет обязательства в рамках ядерного разоружения

МИД РФ: Россия исполняет обязательства в рамках ядерного разоружения

Россия сократила ядерный потенциал на 85% за последние 30 лет, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Об этом представитель ведомства заявил, выступая на конференции «50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы».

По его словам, российская сторона сократила количество нестратегических вооружений, а большую часть подобного оружия перевела в категорию неразвернутого и сосредоточила его на базах центрального хранения в пределах национальной территории.

Он также призвал все страны, обладающие ядерным потенциалом, подходить к вопросам разоружения «трезво и реалистично».

Заместитель министра добавил, что ядерное разоружение необходимо для укрепления международной безопасности и стабильности.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, комментируя новую ядерную доктрину США, заявил, что Вашингтон и Москва должны продолжить сотрудничество в сфере нераспространения ядерного оружия. 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #рябков #ядерное оружие
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