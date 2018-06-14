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Песков: Россиянки сами решат, вступать ли в интимные связи с иностранцами
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 Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

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11:20   14 Июня 2018
Россия
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Россияне считают гостеприимство своим главным достоинством, показал опрос

Россияне считают гостеприимство своим главным достоинством, показал опрос

Гостеприимство главной положительной стороной назвали 45% граждан РФ. Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 41% россиян назвали положительными качествами трудолюбие и душевность (45% и 41% соответственно). 26% опрошенных отметили щедрость, а еще 25% — общительность.

Среди негативных качеств респонденты отметили пьянство (16%). Примечательно, что граждане РФ в возрасте от 18 до 24 лет чаще называют население страны пьющим. Лень в списке плохих качеств набрала 13%, недисциплинированность — 6%. Грубость и хитрость набрали по 5%.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #опрос #вциом #общество
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