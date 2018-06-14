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Весь мир
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Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол готов написать письмо в Нобелевский комитет о выдвижении главы Белого дома на премию мира, если результатом проведенного в Сингапуре саммита станет соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом дипломат написал в Twitter.

Первый в истории саммит Соединенных штатов и Северной Кореи, на котором провели переговоры Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, прошел во вторник. На пресс-конференции по итогам встречи Трамп сообщил, что подписал «подробный» документ с Кимом, благодаря чему «процесс денуклеаризации полуострова начнется очень быстро». В свою очередь северокорейский лидер назвал подписание документа новым стартом в отношениях КНД и США и заявил, что в будущем «произойдут большие перемены».

Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности Пхеньяну. В свою очередь лидер КНДР подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации региона. При этом в совместном заявлении сторон не содержатся какие-либо подробности и деталей. Именно отсутствие конкретики в тексте документа вызвало критику в американских СМИ. Также негативные отклики у ряда американских политиков вызвало обещание Трампа приостановить военные учения в регионе на время переговоров с КНДР, что они расценили как неоправданную уступку Ким Чен Ыну.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #кндр #макфол #политика #трамп #ким чен ын #весь мир
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