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Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

Принять закон требовал Международный валютный фонд. Текст документа опубликован в парламентской газете «Голос Украины». 

Украинская Рада приняла президентский закон в минувший четверг. Именно МВФ настоял на создании на Украине антикоррупционного суда. Его существование является одним из важных условия для предоставления очередного транша кредита.

Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

 

Лидер Украины Петр Порошенко ранее заявил, что закон о создании антикоррупционного суда включает рекомендации Венецианской комиссии. Например, документом предусмотрены гарантии безопасности судей. Кроме того, подразумевается, что процедура набора судей на должности будет максимально прозрачной. 

Однако неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призывала Порошенко отозвать документ и доработать его. По мнению членов организации, закон предусматривает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Из-за этого отобрать кандидатуру будет слишком затруднительно.

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #украина #политика #антикоррупционный суд
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