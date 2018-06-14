Закон об антикоррупционном суде вступил в силу на Украине

Принять закон требовал Международный валютный фонд. Текст документа опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Украинская Рада приняла президентский закон в минувший четверг. Именно МВФ настоял на создании на Украине антикоррупционного суда. Его существование является одним из важных условия для предоставления очередного транша кредита.

Лидер Украины Петр Порошенко ранее заявил, что закон о создании антикоррупционного суда включает рекомендации Венецианской комиссии. Например, документом предусмотрены гарантии безопасности судей. Кроме того, подразумевается, что процедура набора судей на должности будет максимально прозрачной.

Однако неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призывала Порошенко отозвать документ и доработать его. По мнению членов организации, закон предусматривает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Из-за этого отобрать кандидатуру будет слишком затруднительно.