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10:55   14 Июня 2018
Россия
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ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

ФСБ объяснила требования к представителям мессенджера, сотрудники ведомства объяснили, что ключи для расшифровки сообщений пользователей Telegram необходимы для обеспечения безопасности общества и государства.

Во время заседания Мосгорсуда представитель ФСБ объяснил, что ключи дешифрованию необходимы ведомству, чтобы полноценно работать в направлении защиты россиян и обеспечивать безопасность деятельности государства. По мнению юриста службы безопасности, это требование соблюдает баланс публичных и частных интересов. Она подчеркнула, что информацию будут использовать лишь для оперативно-розыскной деятельности, в противном случае правоохранители не смогут своевременно пресекать нарушения.

ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

До этого ФСБ сообщала, что с помощью мессенджера велась террористическая деятельность, именно это является основной причиной необходимости ключей от Telegram. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #фсб #политика #мосгорсуд #общество #мессенджер #telegam
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