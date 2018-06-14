ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

ФСБ объяснила требования к представителям мессенджера, сотрудники ведомства объяснили, что ключи для расшифровки сообщений пользователей Telegram необходимы для обеспечения безопасности общества и государства.

Во время заседания Мосгорсуда представитель ФСБ объяснил, что ключи дешифрованию необходимы ведомству, чтобы полноценно работать в направлении защиты россиян и обеспечивать безопасность деятельности государства. По мнению юриста службы безопасности, это требование соблюдает баланс публичных и частных интересов. Она подчеркнула, что информацию будут использовать лишь для оперативно-розыскной деятельности, в противном случае правоохранители не смогут своевременно пресекать нарушения.

До этого ФСБ сообщала, что с помощью мессенджера велась террористическая деятельность, именно это является основной причиной необходимости ключей от Telegram.