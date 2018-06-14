Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный рядом статей по расследованию допинга в отечественном спорте, не приедет в РФ, поскольку считает поездку небезопасной.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте телеканала ARD, в штате которого и состоит Зеппельт.

В сообщении говорится, что решение было принято руководством телеканала при участии главы МИД Германии Хайко Мааса. После консультаций с министром и аналитической работе сил безопасности ФРГ, было установлено, было вынесено решение, что существует множество рисков для поездки журналиста в РФ.

Немецкие спецслужбы опасаются, что Зеппельт будет задержан в России из-за дела информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

До этого Зеппельту открыли въезд в Россию для работы на чемпионате мира 2018 года в качестве исключения.