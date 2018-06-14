Росавтодор: Повышение тарифов по госсистеме «Платон» не планируется

Глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что ни правительство, ни министерство транспорта подобных распоряжений не давали.

Система «Платон» (плата за тонну) – система взимания платы с крупногабаритных грузовиков, масса которых превышает 12 тонн. Система запущена в ноябре 2015 года. Цель системы — взимание платы с перевозчика в соответствии с установленным тарифом, в счет причинения вреда дорогам федерального значения. На данный момент тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.

С момента запуска система принесла 42 миллиарда рублей прибыли.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта рассчитывает на прибыль от сборов в системе «Платон» в размере 23 миллиардов в 2018 году и 25 миллиардов в 2019 году при сохранении текущего тарифа и его индексации в середине текущего года на уровень инфляции.