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7:40   14 Июня 2018
Россия
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Росавтодор: Повышение тарифов по госсистеме «Платон» не планируется

Росавтодор: Повышение тарифов по госсистеме «Платон» не планируется

Глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что ни правительство, ни министерство транспорта подобных распоряжений не давали.

Система «Платон» (плата за тонну) – система взимания платы с крупногабаритных грузовиков, масса которых превышает 12 тонн. Система запущена в ноябре 2015 года. Цель системы —  взимание платы с перевозчика в соответствии с установленным тарифом, в счет причинения вреда дорогам федерального значения. На данный момент тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.

С момента запуска система принесла 42 миллиарда рублей прибыли.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта рассчитывает на прибыль от сборов в системе «Платон» в размере 23 миллиардов в 2018 году и 25 миллиардов в 2019 году при сохранении текущего тарифа и его индексации в середине текущего года на уровень инфляции.     

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Автор: Надежда Егорова
#россия #росавтодор #платон
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