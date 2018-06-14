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7:41   14 Июня 2018
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Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что в ведомстве вызывает озабоченность создание Киевом ударной группировки у Азовского моря в приграничном с Россией районе.

Все это вынуждает разрабатывать новые способы обороны Крыма, сообщил Бальек РИА Новости. Политик считает, что Киев делает это сознательно, в надежде обострить отношения с Москвой. Игра на западную публику, подчеркнул депутат.

Бальбек считает, что в случае украинской агрессии Россия не сдаст позиции из-за чемпионата мира по футболу или выходок западных политиков. Нападение же на объекты РФ в Азовском море или крымском побережье будет расцениваться как военное наступление. В ответ последуют зеркальные меры, отметил депутат.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #крым #всу #политика #весь мир #чм 2018
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