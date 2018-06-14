Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что в ведомстве вызывает озабоченность создание Киевом ударной группировки у Азовского моря в приграничном с Россией районе.

Все это вынуждает разрабатывать новые способы обороны Крыма, сообщил Бальек РИА Новости. Политик считает, что Киев делает это сознательно, в надежде обострить отношения с Москвой. Игра на западную публику, подчеркнул депутат.

Бальбек считает, что в случае украинской агрессии Россия не сдаст позиции из-за чемпионата мира по футболу или выходок западных политиков. Нападение же на объекты РФ в Азовском море или крымском побережье будет расцениваться как военное наступление. В ответ последуют зеркальные меры, отметил депутат.