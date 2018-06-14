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 РКН уверен, что Telegram может предоставить ключи для дешифрования

РКН уверен, что Telegram может предоставить ключи для дешифрования
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РКН уверен, что Telegram может предоставить ключи для дешифрования

РКН уверен, что Telegram может предоставить ключи для дешифрования

По словам представителя ведомства, у мессенджера есть техническая возможность для предоставления ключей дешифрования.

Кроме того, ФСБ и РКН в течение года пытались убедить администрацию Telegram изменить архитектуру мессенджера. Роскомнадзор убежден, что структуру любого мессенджера можно изменить для приведения в соответствии с российским законом.

РКН уверен, что Telegram может предоставить ключи для дешифрования

Ранее юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев сообщил суду, что ключи для дешифрования хранятся только на устройствах пользователей, а самой компании они недоступны. 

Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер 13 апреля. Операторы стали ограничивать работу Telegram 16 апреля.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #telegram #общество #ркн
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