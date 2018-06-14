РКН уверен, что Telegram может предоставить ключи для дешифрования

По словам представителя ведомства, у мессенджера есть техническая возможность для предоставления ключей дешифрования.

Кроме того, ФСБ и РКН в течение года пытались убедить администрацию Telegram изменить архитектуру мессенджера. Роскомнадзор убежден, что структуру любого мессенджера можно изменить для приведения в соответствии с российским законом.

Ранее юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев сообщил суду, что ключи для дешифрования хранятся только на устройствах пользователей, а самой компании они недоступны.

Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер 13 апреля. Операторы стали ограничивать работу Telegram 16 апреля.