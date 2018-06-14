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7:22   14 Июня 2018
Россия
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Представитель Telegram заверил суд в отсутствии ключей для дешифровки мессенджера 

Представитель Telegram заверил суд в отсутствии ключей для дешифровки мессенджера 

Во время заседения Мосгорсуда представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что у компании нет ключей для дешифрования сообщений, поскольку они установлены на устройствах пользователей. 

По данным ТАСС, представитель мессенджера отрицает наличие ключей дешифрования у компании, он объяснил, что они генерируются на аппаратах пользователей. Об этом он сообщил в рамках заседания суд по жалобе компании на блокировку Telegram в России.

Представитель Telegram заверил суд в отсутствии ключей для дешифровки мессенджера 

Напомним, решение о блокировке мессенджера вынес Таганский суд Москвы 13 апреля. Инициатором решения выступил Роскомнадзор, поскольку компания отказалась предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Операторы связи начали прекращать работу Telegram 16 апреля.

 

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Автор: Екатерина Розина
#telegram #роскомнадзор #мессенджер #таганский суд москвы
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