Представитель Telegram заверил суд в отсутствии ключей для дешифровки мессенджера 

Во время заседения Мосгорсуда представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что у компании нет ключей для дешифрования сообщений, поскольку они установлены на устройствах пользователей.

По данным ТАСС, представитель мессенджера отрицает наличие ключей дешифрования у компании, он объяснил, что они генерируются на аппаратах пользователей. Об этом он сообщил в рамках заседания суд по жалобе компании на блокировку Telegram в России.

Напомним, решение о блокировке мессенджера вынес Таганский суд Москвы 13 апреля. Инициатором решения выступил Роскомнадзор, поскольку компания отказалась предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Операторы связи начали прекращать работу Telegram 16 апреля.