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7:24   14 Июня 2018
Весь мир
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Вьетнам поблагодарил Россию за помощь в сохранении мавзолея Хо Ши Мина

Вьетнам поблагодарил Россию за помощь в сохранении мавзолея Хо Ши Мина

Руководитель Комитета управления мавзолеем Нгуен Ван Кыонг отметил, что сотрудничество двух стран за последние десятилетия стало всесторонним.

Он добавил, что вьетнамская сторона высоко ценит поддержку, которую Россия оказывает в обеспечении работы мавзолея первого президента страны Хо Ши Мина.

В свою очередь, посол России во Вьетнаме Константин Внуков заявил, что в России уважают и помнят первого президента республики. По его словам, российская сторона прилагает все усилия для обеспечения функционирования мавзолея. Об этом он сообщил в посольстве РФ в Ханое, на торжественной церемонии посадки деревьев баухинии, переданных вьетнамской стороной в дар российской дипломатической миссии.

Вьетнам ценит помощь российских экспертов в сохранении тела первого президента Демократической Республики Вьетнам. Несколько лет назад правительство Вьетнама вручило российским ученым и специалистам государственные награды. Ордена получили сотрудники «лаборатории Ленина», участвовавшие в работах по бальзамированию тела Хо Ши Мина. Кроме того, наград удостоили 30 технических специалистов, внесших вклад в деятельность по сохранению тела вьетнамского вождя.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #вьетнам #хо ши мин
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