МИД Франции: Макрон и Конте провели «душевный разговор»

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели переговоры после скандала с судном Aquarius.

Париж хочет, чтобы приезд итальянского лидера состоялся. Беседу Макрона и Конте министр по европейским делам Франции при министерстве иностранных дел Натали Луазо назвала «душевной».

Визит Конте в Париж запланирован на 15 июня. Стороны дату пока не подтвердили. Помимо лодки, политики затронули и другие важные вопросы.

В минувшую среду вокруг судна Aquarius вспыхнул дипломатический скандал. Корабль со 106 мигрантами отказались принять власти Италии и Мальты. Макрон считает такую выходку со итальянской стороны «циничной». Рим ответил, что не собирается слушать «лицемерные наставления» от стран, всегда разворачивавшихся в другую сторону при обсуждении мигрантов.