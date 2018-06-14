Уличные зоны для просмотра матчей ЧМ-2018 появились на Дальнем Востоке

Фанаты футбола смогут посмотреть матчи мундиаля на больших экранах, которые установили на площадях и набережных в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и даже на Курилах.

Для болельщиков развернули удобные мобильные трибуны. В Хабаровске экран установили напротив колеса обозрения над входом в бывший ледовый дворец.

Во Владивостоке можно будет болеть прямо на центральной площади. Тут будут транслировать все матчи сборной России, а также 1/8 финала, 1/4 финала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Сотрудники УВД будут обеспечивать безопасность.

Открытие чемпионата мира можно будет посмотреть в Южно-Сахалинске, катаясь на коньках. Светодиодный экран установили во Дворце спорта "Кристалл".

Кроме того, в поселке на юге Курильских островов, в Южно-Курильске, первый матч ЧМ-2018 будут транслировать в киноконцертном зале. В фойе гости смогут выпить чая, кофе, угоститься сладостями.