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 Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России

Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России
10:18   14 Июня 2018
Россия
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Уличные зоны для просмотра матчей ЧМ-2018 появились на Дальнем Востоке

Уличные зоны для просмотра матчей ЧМ-2018 появились на Дальнем Востоке

Фанаты футбола смогут посмотреть матчи мундиаля на больших экранах, которые установили на площадях и набережных в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и даже на Курилах.

Для болельщиков развернули удобные мобильные трибуны. В Хабаровске экран установили напротив колеса обозрения над входом в бывший ледовый дворец.

Во Владивостоке можно будет болеть прямо на центральной площади. Тут будут транслировать все матчи сборной России, а также 1/8 финала, 1/4 финала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Сотрудники УВД будут обеспечивать безопасность.

Открытие чемпионата мира можно будет посмотреть в  Южно-Сахалинске, катаясь на коньках. Светодиодный экран установили во Дворце спорта "Кристалл".

Кроме того, в поселке на юге Курильских островов, в Южно-Курильске, первый матч ЧМ-2018 будут транслировать в киноконцертном зале. В фойе гости смогут выпить чая, кофе, угоститься сладостями. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #чм-2018 #общество #чм #чм2018
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