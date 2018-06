Число жертв при нападении на прихожан мечети в ЮАР возросло до трех человек

Преступник напал на прихожан мечети, вооружившись холодным оружием. В результате инцидента погибли три человека, двое скончались от ран в госпитале, сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, в данный момент уточняются детали происшествия: следователи ищут улики.

В Twitter ведомства появилось официальное заявление, что нападавшего удалось ликвидировать. Инцидент произошел на юго-западе Южно-Африканской Республики, в городе Малмсбери.

#sapsWC Attack at a mosque in Malmesbury leads to 3 deaths. Provincial detectives are currently combing the scene for clues following the stabbing to death of 2 people at a mosque in Malmesbury early this am. Suspect armed with a knife fatally shot by police. IPID at the scene ME pic.twitter.com/ne7ErMYtql