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10:03   14 Июня 2018
Россия
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Минфин предложил льготы попавшим под санкции нефтяным компаниям

Минфин предложил льготы попавшим под санкции нефтяным компаниям

Минфин поддержать нефтегазовые компании, попавшие под санкции, при завершении налогового маневра, который резко уменьшит маржу нефтеперерабатывающих заводов. Данная мера поможет «Роснефти» и НОВАТЭКу сэкономить более 50 миллиардов рублей.

Льготы получат все нефтеперерабатывающие заводы, попавшие под западные санкции, в которых российским компаниям принадлежит не менее 50% акций.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Минфина, текст законопроекта дорабатывается. Параметры налогового маневра обсуждаются.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов заявил, что правительство окажет поддержку только тем заводам, которые поставляют бензин класса Евро-5 на российский рынок и сырье для нефтехимической промышленности, при условии, что объем поставок превышает 10% переработки завода. Возвратный акциз составит три тысячи рублей за тонну переработанного сырья. 

Ранее правительство одобрило налоговый маневр, подразумевающий снижение экспортных пошлин на нефть и одновременное повышение налога на добычу природных ресурсов. Предполагается, что в период с 2019-2024 года, пошлину постепенно снизят до нуля. Обнуление экспортных пошлин лишит нефтяную отрасль таможенных субсидий, компенсирующих российским заводам расходы на логистику.

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Автор: Надежда Егорова
#санкции #минфин #роснефть
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