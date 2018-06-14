Минфин предложил льготы попавшим под санкции нефтяным компаниям

Минфин поддержать нефтегазовые компании, попавшие под санкции, при завершении налогового маневра, который резко уменьшит маржу нефтеперерабатывающих заводов. Данная мера поможет «Роснефти» и НОВАТЭКу сэкономить более 50 миллиардов рублей.

Льготы получат все нефтеперерабатывающие заводы, попавшие под западные санкции, в которых российским компаниям принадлежит не менее 50% акций.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Минфина, текст законопроекта дорабатывается. Параметры налогового маневра обсуждаются.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов заявил, что правительство окажет поддержку только тем заводам, которые поставляют бензин класса Евро-5 на российский рынок и сырье для нефтехимической промышленности, при условии, что объем поставок превышает 10% переработки завода. Возвратный акциз составит три тысячи рублей за тонну переработанного сырья.

Ранее правительство одобрило налоговый маневр, подразумевающий снижение экспортных пошлин на нефть и одновременное повышение налога на добычу природных ресурсов. Предполагается, что в период с 2019-2024 года, пошлину постепенно снизят до нуля. Обнуление экспортных пошлин лишит нефтяную отрасль таможенных субсидий, компенсирующих российским заводам расходы на логистику.