Шахтер погиб при обрушении шахты в Алтайском крае

Еще один шахтер пострадал.

Вечером 13 июня а Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края произошло обрушение породы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

В результате аварии один шахтер погиб, еще один получил ранения. Горняков эвакуировали, сейчас шахта продолжает работать.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение об обрушении породы поступило 13 июня в 22:35 по местному времени. Для ликвидации аварии задействовали 23 человек и пять единиц специальной техники. Спасательные работы завершились в 1:55 по московскому времени.

Корбалихинским рудником владеет Уральская горно-металлургической компания.