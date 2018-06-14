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6:52   14 Июня 2018
Весь мир
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Северная и Южная Кореи начали первые за 10 лет военные переговоры

Северная и Южная Кореи начали первые за 10 лет военные переговоры

Впервые за последние десять лет Южная и Северная Кореи начали военные переговоры на генеральском уровне. Об этом сообщило министерство нацобороны Южной Кореи.

Стороны обсудят снижение военной напряженности между двумя странами, а также подготовку к встрече на уровне министров обороны

Представители военных сфер встретились в павильоне «Тхонъильгак» в пограничном пункте Пханмунджом. От Южной Кореи делегацию представляет Ким До Гюн. Он курирует в минобороны межкорейские контакты. Помимо него в состав делегации вошли еще четыре человека.

Ранее стало известно, что Север и Юг планируют обсудить восстановление трансграничных линий связи, необходимость проведения подобных встреч, а также создание горячей линии между военными командованием двух стран. Кроме того, стороны могут затронуть вопрос о поиске и перезахоронении останков солдат, которые погибли в демилитаризованной зоне в ходе Корейской войны.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #минобороны #южная корея
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