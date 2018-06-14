Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

Правоохранители рекомендуют казахстанцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях, к которым призывает бывший банкир Мухтар Аблязов, который заочно осужден в республике и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) было запрещено после процесса Есильского районного суда Астаны, на котором в марте его признали экстремистским. Организацию возглавляет экс-банкир, чиновник из Казахстана Мухтар Аблязов. По данным генпрокуратуры, лидер движения намерен свергнуть действующее правительство и захватить власть, поэтому он призывает граждан республики вступать в ряда ДВК, где пропагандирует негативный образ действующих властей и разжигает соцвражду и рознь.

Следователи установили, что Аблязов призывает казахстанцев выйти на незаконный митинг 23 июня 2018 года. Он действует через соцсети, где ДВК размещает провокационные пропагандистские сообщения и видеоролики с главой экстремистского ДВК.

В генпрокуратуре рассказали, что экс-банкира поддерживают люди, укрывающиеся от казахстанского правосудия за границей. Они хотят свергнуть правительство республики, чтобы избежать наказания и уголовного преследования за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершены в Казахстане. Аблязов привлек к съемкам пропагандистских клипов рекламное агентство, все задействованные в кадре лица - профессиональные актеры и модели с азиатской внешностью. Однако на самом деле они не имеет гражданства республики.

Сотрудники ведомства предупреждают граждан о незаконности акция экс-банкира и призывают не участвовать в митинге, который является правонарушением.