Мы в соц.сетях:
ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме
Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

 Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации
Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

 Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России

Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России
ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме
Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

 Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации
Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

 Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России

Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России
9:51   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
46

Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

Правоохранители рекомендуют казахстанцев воздержаться от участия в несанкционированных акциях, к которым призывает бывший банкир Мухтар Аблязов, который заочно осужден в республике и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) было запрещено после процесса Есильского районного суда Астаны, на котором в марте его признали экстремистским. Организацию возглавляет экс-банкир, чиновник из Казахстана Мухтар Аблязов. По данным генпрокуратуры, лидер движения намерен свергнуть действующее правительство и захватить власть, поэтому он призывает граждан республики вступать в ряда ДВК, где пропагандирует негативный образ действующих властей и разжигает соцвражду и рознь.

Следователи установили, что Аблязов призывает казахстанцев выйти на незаконный митинг 23 июня 2018 года. Он действует через соцсети, где ДВК размещает провокационные пропагандистские сообщения и видеоролики с главой экстремистского ДВК. 

В генпрокуратуре рассказали, что экс-банкира поддерживают люди, укрывающиеся от казахстанского правосудия за границей. Они хотят свергнуть правительство республики, чтобы избежать наказания и уголовного преследования за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершены в Казахстане. Аблязов привлек к съемкам пропагандистских клипов рекламное агентство, все задействованные в кадре лица - профессиональные актеры и модели с азиатской внешностью. Однако на самом деле они не имеет гражданства республики.

Сотрудники ведомства предупреждают граждан о незаконности акция экс-банкира и призывают не участвовать в митинге, который является правонарушением.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#генпрокуратура #политика #казахстан #общество #двк #аблязов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
20:31   13 Июня 2018
117
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

17:17   13 Июня 2018
239
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

14:44   13 Июня 2018
77
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

13:57   13 Июня 2018
221
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Движение на двух улицах северо‑запада Москвы ограничили конца октября

Движение на двух улицах северо‑запада Москвы ограничили конца октября