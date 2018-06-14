Мы в соц.сетях:
ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме
Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

 Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации
Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

 Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России

Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России
ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

ФСБ: Дешифровка Telegram нужна для защиты общества и государства

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме
Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

Генпрокуратура Казахстана призывает игнорировать провокации экс-банкира Аблязова

 Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации
Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

Макфол выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если КНДР начнет денуклеаризацию

 Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России

Зеппельт не будет освещать ЧМ-2018 по футболу в России
9:21   14 Июня 2018
Ближнее зарубежье
54

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Глава Украины Петр Порошенко принял отставку председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Украинский лидер одобрил сложение полномочий главы областной военно-гражданской администрации. Президент подписал документ об увольнении политика.

В указе лидера говорится о том, что Жебривский освобожден от обязанностей по собственному желанию, полный текст распоряжения Порошенко можно прочитать на официальном сайте главы Украины.

Решение об увольнении обнародовано 13 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#порошенко #украина #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен
Бонусом мужчина обещает персональный код болельщика для верификации билета.
20:31   13 Июня 2018
117
Клименко ничего не знал за десять минут до отставки Россия

Клименко ничего не знал за десять минут до отставки

17:17   13 Июня 2018
239
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия

Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру

14:44   13 Июня 2018
77
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

13:57   13 Июня 2018
221
Самое читаемое
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

 Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

 Движение на двух улицах северо‑запада Москвы ограничили конца октября

Движение на двух улицах северо‑запада Москвы ограничили конца октября