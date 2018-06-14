Порошенко подписал указ об отставке губернатора Донецкой военно-гражданской администрации

Глава Украины Петр Порошенко принял отставку председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Украинский лидер одобрил сложение полномочий главы областной военно-гражданской администрации. Президент подписал документ об увольнении политика.

В указе лидера говорится о том, что Жебривский освобожден от обязанностей по собственному желанию, полный текст распоряжения Порошенко можно прочитать на официальном сайте главы Украины.

Решение об увольнении обнародовано 13 июня.