Минтруд предложил ограничить число трудовых мигрантов на стройках

Сейчас в строительной отрасли России нет ограничений на привлечение иностранных работников.

Правительство предложило ввести квоты на количество трудовых мигрантов в строительной отрасли в 2019 году. Соответствующие поправки к закону подготовило министерство труда России, сообщается на сайте ведомства.

Законопроект предусматривает установление допустимой доли трудовых мигрантов, занятых в строительстве, в размере 80%. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одобрили инициативу.

Документ позволит регулировать количество иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка и необходимости трудоустроить граждан России в приоритетном порядке. Авторы документа планируют расширить его действие и на другие виды экономической деятельности, уточнили в министерстве.

Ранее Минтруд уже предлагал сократить число иностранных работников в сфере строительства до 65%. Однако объективно оценить количество мигрантов, занятых на стройке, сложно: большая часть из них работает нелегально, отмечают эксперты.