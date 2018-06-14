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9:27   14 Июня 2018
Россия
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Минтруд предложил ограничить число трудовых мигрантов на стройках

Минтруд предложил ограничить число трудовых мигрантов на стройках

Сейчас в строительной отрасли России нет ограничений на привлечение иностранных работников.

Правительство предложило ввести квоты на количество трудовых мигрантов в строительной отрасли в 2019 году. Соответствующие поправки к закону подготовило министерство труда России, сообщается на сайте ведомства. 

Законопроект предусматривает установление допустимой доли трудовых мигрантов, занятых в строительстве, в размере 80%. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одобрили инициативу. 

Документ позволит регулировать количество иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка и необходимости трудоустроить граждан России в приоритетном порядке. Авторы документа планируют расширить его действие и на другие виды экономической деятельности, уточнили в министерстве.  

Ранее Минтруд уже предлагал сократить число иностранных работников в сфере строительства до 65%. Однако объективно оценить количество мигрантов, занятых на стройке, сложно: большая часть из них работает нелегально, отмечают эксперты.  

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Автор: Надежда Егорова
#россия #мигранты #минтруд
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