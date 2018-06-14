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9:27   14 Июня 2018
Весь мир
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Один человек погиб при столкновении самолетов на Аляске

Один человек погиб при столкновении самолетов на Аляске

Издание Anchorage Daily News, ссылаясь на Совет по безопасности на транспорте, сообщило о гибели человека в результате столкновения двух небольших самолетов в небе над штатом Аляска.

Один из самолетов совершил экстренную посадку в  городе Анкоридж. На его борту никто не пострадал. В результате столкновения у самолета оказались повреждены шасси. Об этом сообщил представитель противопожарной службы штата.

Второй самолет упал в реку. Предполагается, что самолет был модели Cessna 206 или 207.  Его обломки пока не нашли. Представитель Совета по безопасности на транспорте на Аляске Клинтон Джонсон заявил, что в ведомстве практически уверены, что на борту самолета находился всего один человек. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #самолет #крушение #чп #общество #аляска
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