Один человек погиб при столкновении самолетов на Аляске

Издание Anchorage Daily News, ссылаясь на Совет по безопасности на транспорте, сообщило о гибели человека в результате столкновения двух небольших самолетов в небе над штатом Аляска.

Один из самолетов совершил экстренную посадку в городе Анкоридж. На его борту никто не пострадал. В результате столкновения у самолета оказались повреждены шасси. Об этом сообщил представитель противопожарной службы штата.

Второй самолет упал в реку. Предполагается, что самолет был модели Cessna 206 или 207. Его обломки пока не нашли. Представитель Совета по безопасности на транспорте на Аляске Клинтон Джонсон заявил, что в ведомстве практически уверены, что на борту самолета находился всего один человек.