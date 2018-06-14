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9:07   14 Июня 2018
Весь мир
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Забастовка работников общественного транспорта пройдет в Афинах

Забастовка работников общественного транспорта пройдет в Афинах

В четверг в Афинах пройдет забастовка работников общественного транспорта. На работу не выйдут водители автобусов и троллейбусов, а также сотрудники метро. Уже вторые сутки бастуют таксисты. 

Люди протестуют против правительственного законопроекта с новыми мерами экономии. Его принятие необходимо для завершения третьей программы финансовой помощи Греции. Днем пройдут митинги.

Документ предусматривает сокращение пенсий, снижение необлагаемого налогом уровня доходов, повышение налогов, приватизацию госпредприятий, сокращение расходов на общественные и социальные нужды. Утвердить такой законопроект требуют международные кредиторы.

С 12.00 до 17.00 из-за забастовки прекратят свое движение автобусы. С 12.00 до 16.00 - троллейбусы. Метро будет работать с 9.00 до 21.00.

Таксисты бастуют против возвращения в Грецию службы Uber. Они считают, что сервис подрывает их работу. 

Из-за забастовки будет затрудненно движение на дорогах. Многие пересядут в личные автомобили. Пассажирам же будет проблематично добираться до аэропорта.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #митинг #забастовка #греция #общество
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