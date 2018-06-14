Об этом пишет газета China Daily.

В статье отмечается, что к саммиту смогли бы присоединиться и другие государства, если США и КНДР проведут еще одни более плодотворные переговоры. Это объясняется тем, что многие страны озабочены проблемой денуклеаризации Корейского полуострова.

Профессор Цзилиньского университета Ван Шэн считает, что результаты сингапурского саммита оказались даже лучше, чем ожидалось. Совместное заявление, подписанное по итогам встречи означает перспективы установления мира в регионе. После встречи лидеров США и КНДР ослабла прежняя напряженность.

По информации Сhina Daily, Пекин собирается и дальше поддерживать два государства в урегулировании ситуации и достижении прогресса по вопросу ядерного разоружения. Отмечается, что Китай всегда выступал за мирное урегулирование конфликта.